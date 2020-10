Vigorito da applausi: “Amo il lato umano del calcio”. Ma vuole fare lo scherzetto al Napoli

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della sfida di domenica.

A seguire il suo intervento, dove in primis ha voluto sottolineare il rapporto tra la tifoseria azzurra e quella del Benevento.

“Sicuramente Benevento-Napoli è una festa per lo sport; le due tifoserie hanno avuto sempre una simpatia l’una con l’altra. Quando il Benevento si è affacciato a palcoscenici più importanti molti tifosi del Napoli hanno espresso il loro supporto e viceversa. Amo il lato umano del calcio.

Il bello del calcio è tutto quello che c’è ma continuo a sottolineare il trasporto che c’è tra le due tifoserie di Napoli e Benevento. Io dico che vinca il migliore. Un gemellaggio che è virtuale, non nei fatti, ma è virtuale e questo bisogna dirlo. Il Benevento, contro la Roma, era padrona del campo ma quei 20 minuti finali hanno stravolto tutto; io dò la colpa di quei 20 minuti a quello che è questo campionato, con tutti i problemi che sono al di fuori del calcio.

Li recupereremo quei 20 minuti, sicuramente non con il Napoli, ma lo faremo. Siamo piccoli ma cresceremo. Se non facessimo lo scherzetto non saremo i cattivi, noi ci proveremo ma sulla carta il confronto è impari. Se ci arrendiamo prima non dovremo neanche partecipare al campionato, noi dobbiamo provare a coronare il nostro sogno cioè di fare un buon campionato. Speriamo che tutto possa ritornare alla normalità e che di queste feste meravigliose non si senta solo la musica ma che si possa anche partecipare.

Con il pubblico al Vigorito sarebbe stata un’altra cosa. L’ho detto, le due tifoserie da anni hanno simpatie tra di loro. Quando si è vicini, una regione intera che ha tanti problemi, avere la sensazione che il calcio non divide ma crea unità è una bella cosa.“

