Vigorito: “Il Benevento in A una questione di merito”

Presidente Vigorito, sgombriamo il campo da interpretazioni maldestre: Benevento in A?«Io lavoro per tentare di raccogliere il frutto di un anno di sacrifici. Ma, purtroppo, non dipende dalla nostra volontà. Dico solo che se il Benevento non dovesse ripartire dalla A sarebbe un’ingiustizia enorme e intollerabile».

La priorità resta battere il Covid-19. Ma se la pandemia non dovesse cessare, sarebbe corretto ripartire dal merito sportivo, nel vostro caso fuori discussione?

«Il concetto di merito sportivo l’ho subito per 9 anni in C. Ogni volta che si creavano le condizioni per un ripescaggio, mi dicevano che c’era chi aveva più meriti. Penso al Gallipoli, al Crotone, al Vicenza. Quando avremmo potuto fare un salto di qualità, ci veniva negato. Ora è diverso. Il Benevento è già in A».

Nell’ultima Assemblea di Lega, durata due giorni, la sua visione ha prevalso. La vita prima di tutto. Ma poi a cosa bisogna puntare?

«Il calcio si è organizzato in Leghe e aderisce alla Figc. Ci sono interessi comuni, ma una divisione palese. E’ il tempo di superare questa frattura. Serve una concertazione oltre il Consiglio Federale. Auspicherei un tavolo dei presidenti al servizio di un sistema che tenga conto che il calcio, al di là delle categorie, muove le stesse passioni».

