Oreste Vigorito, presidente del Benevento, si è unito al cordoglio per la scomparsa del fuoriclasse argentino, Diego Armando Maradona.

Il patron sannita ha speso parole al miele per il Pibe de Oro: ““La scomparsa di Maradona per il calcio è come la perdita di una delle sette note dal pentagramma. La stella del numero 10 azzurro ha alimentato il sogno di intere generazioni e continuerà a farlo fino a diventare una leggenda”.

Comments

comments