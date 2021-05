Vigorito una furia negli studi di Sky: “Quando si vuole far fuori una squadra del sud si incarica Mazzoleni”

Rigore netto negato al Benevento da Mazzoleni può condannare i giallorossi alla retrocessione. Vigorito una furia negli studi di Sky.

“Credo che con i vostri mezzi state vedendo anche voi. Credo che per una domenica il calcio possa fermarsi con la filosofia e guardare le immagini, che ha visto tutta Italia tranne Mazzoleni. Io non ho mai detto una parola sugli arbitri ma ora parlo della televisione. Se gli arbitri non sanno guardare la Var possiamo toglierla. Noi ci rimettiamo un anno di sacrifici perché il signor Mazzoleni, col c..o sulla panchina, non sa guardare la televisione. Io sono il presidente Vigorito, in quindici anni non ho mai detto un c…o su quello che fate e dite. Non è uno sfogo, voi siete addetti a dare informazioni. Dovreste andare lì a far vedere le immagini”.

Mi sono arrivati messaggi da Napoli e da altre parti, Mazzoleni viene chiamato per ammazzare una squadra del sud. Il signor Mazzoleni col culo su una panchina non riesce e guardare uno schermo”.

“Non le pare strano che dopo 7 giorni lo stesso tocco di Osimhen con lo stesso arbitro al Var diventi leggero e ci tolgano un calcio di rigore?”

“Persone come Mazzoleni devono uscire dal calcio. “

“La mia è una denuncia precisa. Chi si sente offeso mi denunciasse”.

Comments

comments