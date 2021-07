Vikonos, nasce la nuova web radio/tv di Vico Equense

Questo pomeriggio, presso la Sala delle Colonne della S.S. Trinità e Paradiso di Vico Equense, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di “Vikonos”, la nuova web radio/tv che nel mese di settembre aprirà a Vico Equense.

Il Comunicato stampa

“L’obiettivo di Vikonos, attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi di offerta di beni e sistemi, è quello di promuovere la diffusione del patrimonio culturale e le risorse del territorio. Il tutto attraverso lo sviluppo di una piattaforma web e di un’app sulla quale saranno trasmessi contenuti multimediali, in diretta e on demand, che offriranno la possibilità di diffondere potenzialmente in tutto il mondo il patrimonio culturale e le risorse del territorio, anche attraverso relazioni con enti locali, associazioni e soggetti gestori di attività culturali.

L’immagine positiva della web radio/tv investirà sia la filiera culturale sia quella turistica del territorio vicano, peninsulare e napoletano. Con Vikonos, dunque nasce l’esigenza di promuovere una comunicazione attiva e dinamica volta ad ottenere uno sviluppo del territorio attraverso la stretta collaborazione tra realtà associative, attori economicie cittadini.

Al fine di poter realizzare tutto ciò, si è pensato di creare un palinsesto variegato, fruibile, giovanile e che preveda la messa in onda di programmi accattivanti e di

ampio interesse e respiro. Vikonos, quindi, mira a diventare punto di riferimento per giovani, meno giovani e per chi fosse desideroso di immergersi in un’esperienza a 360 gradi anche grazie alla scommessa, alla consapevolezza, alla voglia, alla determinazione di due giovani menti desiderose di far conoscere le straordinarie bellezze, il meraviglioso patrimonio culturale di un territoriosenza eguali.”

Questo è quanto si legge dal comunicato stampa ufficiale per la presentazione della nuova web radio/tv; Vikonos prenderà il via a partire dal mese di settembre. I due co-fondatori, infine, sono Giovanna Castellano, avvocato, e Francesco Marciano, giornalista.

Fonte: Comunicato Stampa.

