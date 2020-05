Viktorija Mihajlovic: “Nel libro c’è il vero Sinisa, ho smesso di essere ragazza quando ho saputo della sua malattia”

Viktorija Mihajlovic sta per pubblicare un libro in cui parla di suo padre Sinisa e di come ha affrontato la malattia, sia lei che il padre.

La figlia dell’allenatore del Bologna ha parlato a Tuttosport; di seguito potete leggere le parti salienti dell’intervista a Viktorija Mihajlovic:

“Il libro è nato perché volevo far uscire un altro lato di papà; tutti lo conoscono come il “sergente” ma io volevo far emergere l’altro lato, quello buono, generoso. Poi, molte ragazze e ragazzi mi vedono come un idolo ma io voglio far vedere che sono una normalissima ragazza. Il terzo motivo è far capire come la famiglia ha affrontato il periodo della malattia.

Ho ripreso a studiare, sono al terzo anno di Psicologia e lo faccio sia per me che per lui. Per papà è importante che uno abbia una passione, non importa quale. Mi sono resa conto di aver salutato la ragazza Vickj il primo giorno in cui abbiamo saputo della malattia di papà; la prima grande responsabilità è arrivata di colpo, quando sono dovuta diventare un po’ la mamma con i miei tre fratelli ed un loro amico.

L’Isola dei Famosi non è come si vede in tv, è stata un’esperienza tostissima. Lì capisci davvero quali sono le cose importanti, passi ore e ore a riflettere. Quello che ha lasciato quel periodo è una sensazione di sottofondo di malessere che ti accompagna sempre e che devi imparare a conviverci.

Spero tantissimo che il calcio riprenda soprattutto per papà, che non vede l’ora. Vorrei augurargli di continuare a provare per tutta la vita il piacere di sorpresa per le cose semplici.”

per l’intervista completa, si rimanda all’edizione odierna del quotidiano.

