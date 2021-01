L’allenatore del Marsiglia, Andrè Villas Boas, ha confermato, su domanda diretta in conferenza stampa, la trattativa per Milik.

Di seguito le sue parole:

“Non è vero che in questi giorni sto parlando con Milik. Abbiamo avviato le trattative con il Napoli come club, ma a questo pensa Pablo Longoria (il ds, ndr).”

