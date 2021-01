L’allenatore del Marsiglia, Andrè Villas Boas, ha rilasciato alcune dichiarazioni con le quali conferma l’interesse del club francese per Milik.

“E’ vero siamo interessati a Milik ma non è la nostra unica opzione per questo mercato. In questo momento la trattativa non è in una fase avanzata tra noi e i suoi agenti, è solo un interesse. Abbiamo problemi e vogliamo intervenire sul mercato. Milik sarebbe forse la trattativa più complicata perché è un giocatore importante.”

