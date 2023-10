Vincenzo Italiano risponde alle domande dei giornalisti dopo la partita

Il post gara visto dall’allenatore della Fiorentina

Così Vincenzo Italiano:”Vittoria bellissima per come è arrivata, dopo la partita di conference, preparata in poco tempo ma abbiamo applicato tutto con grande maturità e personalità. Non volevamo subire il pareggio e la qualità del Napoli dunque rischi qualcosa, alzi il baricentro ma è andata bene, tutto perfetto. Negli ultimi minuti abbiamo inserito un difensore, per consolidare la prestazione e portare a casa il risultato. Coraggio, palleggio, abbiamo fatto correre l’avversario senza andare in difficoltà, possiamo toglierci belle soddisfazioni. Passeremo 15 giorni sereni. Oggi Kayode ha fatto una bella figura e non era facile”.

