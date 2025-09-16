Vincenzo Raiola:”Il Napoli tra le top europee. Donnarumma contento di giocare a Manchester al Maradona sarebbe stato più difficile emotivamente”.

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’agente di Donnarumma Vincenzo Raiola.

Di seguito le sue parole:

«Ci sono stati una lunga serie di allenatori che sono impazziti per Donnarumma.

Negli ultimi anni dovunque è andato ha detto la sua. Non mi curo delle critiche della gente.

Polemiche sul gioco con i piedi? Non capisco il motivo di queste critiche. Al di là del fatto che non ho mai visto Gianluigi sbagliare qualcosa di clamoroso con i piedi.

Io sono nato nel 1975 e quest’anno ho compiuto cinquant’anni. Sono originario di Angri e sono legato alla scuola calcio di Torre Annunziata.

Ho sempre avuto un occhio di riguardo verso i giovani che provengono dalla Campania e non nascondo che ho tuttora dei nomi sottobanco di cui potremmo sentirne parlare nei prossimi anni. In Campania è dove ho iniziato il mio percorso da procuratore, da dove Mino mi ha consigliato di cominciare le prime operazioni e sono legato al mio territorio

Guardiola era felicissimo di ricevere Donnarumma in squadra. Al di là delle questioni tecniche su come il mister vuole impiegare Gianluigi in campo, gli ha chiesto di dare una svegliata alla squadra poiché dalle parti di Manchester serve qualcuno che sappia vivacizzare l’ambiente.

Manchester City-Napoli?

Non ne abbiamo ancora parlato, ma quando ha saputo di giocare contro il Napoli Gianluigi mi ha detto di essere contento almeno per il fatto che si gioca a Manchester poiché a Napoli avrebbe avuto più difficoltà ad assorbire la partita al Maradona e più pesante per lui. In generale,

Donnarumma è felice di giocare contro il Napoli poiché è sempre un modo per ritornare a casa.

Il Napoli è tra le prime 8 squadre in Europa che posso ambire a vincere la Champions League. Il nuovo format della Champions è particolare, la verità si vedrà dagli ottavi di finale in poi, ma il Napoli ha tutte le chance per andare avanti grazie anche al condottiere che ha come Antonio Conte.

Il percorso per arrivare fino in fondo in Champions è difficile e il Napoli non si dovrà scoraggiare. Qualche battuta d’arresto ci potrà stare, ma il Napoli ha tutte le chance per giocarsela e dovrà farlo partita per partita mantenendo la concentrazione al massimo. Guadarte il percorso del PSG l’anno scorso!

Donnarumma milanista?

La prima squadra è come il primo amore, non si dimentica mai.

Lui ha anche grande stima per il Napoli che è anche un argomento di casa»

Comments

comments