Virologo Caruso: “La variante del virus isolata a Brescia è meno aggressiva”

Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), ha annunciato che il Coronavirus, non è solo meno aggressivo, ma è anche mutato geneticamente.

Parliamo della variante buona isolata a Brescia:

“È una variante virale molto meno potente. Mentre a quelle più aggressive bastano 2-3 giorni per sterminare in vitro tutte le cellule bersaglio a disposizione – aveva spiegato – a questa servono almeno 6 giorni soltanto per iniziare ad attaccarle” ha spiegato. La variante bresciana, trovata dal Laboratorio di Microbiologia dell’Asst Spedali Civili, può “aprire la strada alla messa a punto di vaccini attenuati contro Covid-19. Me lo aspettavo – prosegue Caruso all’Adnkronos Salute -. Mi aspettavo che ci fossero una serie di variazioni, chiunque sappia di virologia sa bene che i coronavirus hanno un’alta potenzialità di mutazione”.

