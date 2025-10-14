Visita a sorpresa di mister Conte all’oratorio di Acerra

Antonio Cont ha partecipato alla cerimonia di intitolazione dello spogliatoio dell’oratorio di Acerra a Roberto Lorentini, medico toscano morto nella tragedia dell’Heysel

Presente anche il vescovo di Acerra,

il mister ha ricordato il suo passato da chierichetto e l’infanzia vissuta alla luce del Vangelo in una famiglia dai grandi valori etici e religiosi.

Conte ha rivissuto i primi passi nel campetto della chiesa

“Pieno di buche ma per noi era come San Siro”

il tecnico del Napoli ha invitato con forza a rinnegare qualsiasi forma di violenza in ogni ambito.

Geande entusiasmo tra i ragazzi per questa visita a sorpresa.

