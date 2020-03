Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola al termine dell’allenamento mattutino di ieri, Gattuso ha trovato una gradita sorpresa: Marcello Lippi.

Ha infatti incontrato Marcello Lippi, ex allenatore del Napoli e CT dell’Italia che ha vinto il mondiale in Germania nel 2006. In quell’Italia Gattuso era l’autentico trascinatore.

Facile immaginare che il dialogo confidenziale tra i due sia stato incentrato sul momento del Napoli e, perché no, anche di tutto il calcio italiano.

