Vita, Sit-Com di Ciro Ceruti dal 3 maggio su Canale 8

A partire da questa sera avrà inizio Vita, Sit-Com di Ciro Ceruti, che andrà in onda su Canale 8 dopo Ne Parliamo il Lunedì.

“Dopo lo straordinario successo raggiunto sul web, la serie #Vita che negli scorsi mesi ha ottenuto consensi e milioni di visualizzazioni conquistando numerosi premi tra cui un riconoscimento in Brasile per il My Movies Award ed è anche giunto tra i finalisti del Digital Media Fest, il festival creato e diretto da Janet De Nardis, nella sezione Comedy; si rinnova e approda in tv: sarà infatti in onda a partire da lunedì 3 maggio sulla emittente campana Canale 8.

Ideata da Ciro Ceruti, attore di televisione, cinema, teatro ma anche autore, regista e sceneggiatore, la sit-com è prodotta da Genesi Production con Canale 8. Tra le novità di questa nuova edizione, la firma alla regia di Claudio Insegno e l’ingresso nel cast di grandi artisti del calibro di Sandra Milo, Gianfranco D’Angelo e Milena Miconi. New entry anche Ernesto Lama che sarà coprotagonista con Ceruti e Insegno.”

Il cast di Vita ed il soggetto della Sit-Com

Questo il cast della sit-com:

CIRO: Ciro Ceruti

FLORIANA: Floriana De Martino

GINO: Ernesto Lama

GIAMPIERO: Claudio Insegno

MARGARET: Milena Miconi

SARA: Claudia Fontanarosa

PACO: Paco De Rosa

SIMONE: Simone Gallo

SANDRA: Sandra Milo

LA PSICOLOGA: Simona Ceruti

FEDERICA: Federica De Riggi

Il soggetto di Vita ci spiega meglio cosa andremo a vedere:

“Ciro e Gino sono i due figli del comandante della Marina Militare Italiana, l’uomo tutto d’un pezzo, Livio Coppola, che ha lasciato loro in eredità solo un appartamento che dovranno dividersi dopo la sua morte. La sorpresa più grande arriva quando al capezzale del padre si scoprirà che in realtà esiste un terzo fratello, Giampiero, più grande di loro, avuto da una donna di Ostia quando il comandante era di stanza nel porto laziale. Il padre ha sempre tenuto nascosto la sua esistenza alla famiglia.

A trasferirsi a Napoli è anche il compagno di Giampiero, Simone, un carabiniere che non brilla per intelligenza, con cui sembra avere un rapporto, molto tormentato, ormai da anni. Ma di rapporti tormentati Ciro (che da poco ha dovuto chiudere la sua attività di ristorazione) e Gino sono esperti, visto che sono sposati con due donne che sembrano avere in comune solo la capacità di “torturare i mariti”. Queste tre coppie dovranno dividersi gli spazi vitali di quel piccolo appartamento e daranno vita a situazioni tragicomiche che solo in una convivenza così forzata possono nascere.”

La presidente di Canale 8, Lilly Albano, commenta così l’arrivo di Vita sull’emittente:

“Siamo felici di partecipare a questa produzione che vede la presenza di grandi artisti dello spettacolo. Canale 8 conferma ancora una volta l’impegno ad investire sulle risorse del territorio per far si che l’emittenza locale continui a rivestire il ruolo fondamentale di vetrina per tutte le eccellenze della nostra regione. Inoltre, in un momento così difficile per tutti i cittadini, crediamo che il ruolo che abbiamo ci imponga anche di dover dare ai tanti spettatori che ci seguono, dei momenti di puro svago e divertimento.”

