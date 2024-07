Vittoria Coccorese ha presentato in passerella a Villa Scipione le collezioni Spring Summer 2025 dei due brand Silence Limited e Bohemian Vì

Glamour, fiera, femminile, libera, sensuale, protagonista, sono solo alcune delle declinazioni della donna secondo la stilista Vittoria Coccorese

All’imbrunire della domenica gli invitati dopo un aperitivo sulla terrazza panoramica di Villa Scipione a Posillipo si sono accomodati su poltroncine bianche lungo una suggestiva passerella pronti ad ammirare i nuovi must della moda che verrà. La scritta Bohemian Vì proiettata sulla facciata della villa ha dato inizio alla sfilata…

Bohemian VI COLLECTION

Stoffe morbide e colorate che accompagnano i movimenti del corpo, la freschezza del pizzo di San Gallo, short, abiti eleganti rigorosamente con sandali bassi: estate mediterranea ascoltando musica orientale. Una moda comoda e smart ma non per questo meno chic. Per una donna semplice ma che resta sempre molto raffinata. Amazzone, libera, sensibile, per nulla costruita e creatura della terra dove dai tessuti eco fino alla palette di colori si riconosce in uno stretto connubio con la Natura.

Al termine UNTOUCHABLE, nome della collezione, c’è stato un intervallo emozionante e particolarmente sentito anche dal pubblico dove, sulle note di Napul’è di Pino Daniele, chiaro riferimento alla città da sempre musa ispiratrice di entrambi i brand, la voce di Vittoria Coccorese ha richiamato l’attenzione sull’importanza per le donne di sentirsi libere da qualsiasi “gabbia” esistenziale di mamma, moglie o altro e di agire con sano egoismo difendendo i propri diritti a favore della persona che si desidera essere a dispetto di tutto e tutti.

SILENCE LIMITED

Per una donna libera che “sceglie di essere sempre la donna che vuole essere”. Raso bianco, tacco scintillante, sexy ed elegante al tempo stesso: non importa se sia lungo o corto. Abiti che incantano per una scollatura o una trasparenza sublime. Spesso sono accompagnati da uno spolverino leggero e svolazzante che vuol dire libertà.

L’eleganza della collezione MALAFEMMENA si evince dai capi strutturati indossati su fili di perle e accessori gioiello, forme a trapezio, tessuti drappeggiati o aderenti second skin da moderne sirene.

Vittoria Coccorese ha poi chiuso la sfilata sulle note del celebre pezzo Ancora di Mina percorrendo la passerella con Ciro Carlino e godendosi tutti gli applausi del pubblico.

Presenti alla serata alcuni volti noti come Fabiola Sciabbarrasi, Gina Amarante, i ragazzi del programma Mediaset Uomini e Donne Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, Daniele Paudice, Pasqualina Bruno. La serata è proseguita con un dinner party open air nella cornice d’eccezione sulla terrazza affacciata sul mare dove “Sorbillo” serviva la sua celebre pizza fritta.

Company profile

L’azienda SLN oggi è una realtà importante nel settore manifatturiero italiano che ha avuto inizio nel 2019 dall’impegno e dalla tenacia di due giovani imprenditori: Vittoria Coccorese, direttrice creativa e Ciro Carlino impegnato nel settore produttivo e organizzativo. L’obiettivo è proporre linee innovative, in cui una donna moderna, intraprendente e dinamica si può identificare.

Qualità, artigianalità e attenzione al dettaglio permettono di garantire prodotti made in Italy costruiti e rifiniti a mano. La produzione e distribuzione interna danno forza ad un progetto diventato sempre più concreto, trovando rapidamente riscontro ed apprezzamento, in tutta l’Italia. E all’estero oggi è riconosciuto ufficialmente in Grecia, Cipro, Portogallo, Spagna gettando ponti con altre importanti aree geografiche per una sempre più incisiva affermazione sul mercato internazionale.

