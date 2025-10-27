Vittoria della Lazio con la Juve che manca la vittoria da 8 gare

Lazio-Juventus 1-0. I bianconeri alla terza sconfitta consecutiva tra Serie A e Champions.
Match sbloccato nel primo tempo da Basic che sfrutta un errore di David e trafigge Perin.
Lazio-Juventus 1-0. I bianconeri alla terza sconfitta consecutiva tra Serie A e Champions.
Match sbloccato nel primo tempo da Basic che sfrutta un errore di David e trafigge Perin.
De Laurentiis on fire
Conte liquida con nove parole la vicenda Lautaro.
La Fiorentina la riprende all’ultimo istante
Napoli: Il punto sugli infortunati
Serie A: Sassuolo-Roma 0-1. Giallorossi in testa con il Napoli. Pari tra Verona e Cagliari
Jannik Sinner batte Zverev e vince l’Atp 500 di Vienna
Serie A: il Toro vince in rimonta
Le pagelle di Napoli-Inter: Epici
Neres:”Cambi di ruolo? Importante giocare”.
Il Napoli si è allenato stamane in vista di Lecce-Napoli. Si teme per De Bruyne una ripresa lunga