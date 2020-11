La Macedonia del Nord di Elmas e la Slovacchia di Lobotka sono scese in campo alle ore 15 per le partite di Nations League.

Per le due nazionali sono arrivate due vittorie. Mentre Lobotka è subentrato solo 61°, partendo dalla panchina, per Elmas quella di oggi è stata un’altra partita da titolare; Eljif ha rimediato un giallo ma ha confezionato anche l’assist per il gol vittoria, che ha portato il risultato sul 2 a 1 finale giocando per 85 minuti.

La Slovacchia, invece, ha vinto per 1 a 0.

Comments

comments