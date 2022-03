Viviano: “Hamsik fu chiamato dal Napoli quando eravamo insieme in Giamaica”

A “Offside – Terzo Tempo”, su Twitch, è intervenuto Emiliano Viviano, portiere del Fatih Karagümrük, ex giocatore di Inter e Fiorentina.

Viviano, nel suo intervento, ha parlato della lotta scudetto e di quando Hamsik fu chiamato dal Napoli. Queste le sue parole:

“Io e Hamsik abbiamo giocato a Brescia insieme. Eravamo in vacanza in Giamaica insieme quando fu chiamato dal Napoli, questa è una cosa che in pochi sanno. Ho un gran rapporto con Marek, è un ragazzo d’oro, è molto intelligente dentro e fuori il campo ed è sempre umile. È ancora legatissimo a Napoli.

Scudetto? È ancora presto! Leggevo che la compagine di Spalletti non ha fatto bene, ieri, contro il Milan, ma non ho visto il match perché ero di ritorno dalla mia partita. L’Inter parte favorita, poi però bisogna vincerlo sul campo.

Insigne? È difficile immedesimarsi, dopo tanti anni forse voleva provare una nuova esperienza, non c’era un grande dialogo con la società e per amore del Napoli è andato via dall’Italia, per evitare di affrontare la sua squadra del cuore. Fischi e critiche? Quando un giocatore dimostra di essere attaccato alla maglia le prestazioni passano in secondo piano, Lorenzo non ha mai avuto atteggiamenti fuori posto onorando sempre la sua squadra.



Mancato rinnovo col Napoli? I matrimoni si fanno in due. Il Napoli, per quello che spende in confronto alle altre big italiane, sta facendo miracoli da tre/quattro anni a questa parte. Questi sono risultati eccezionali.“

