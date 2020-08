Vlasic, tanta fantasia e un’alternativa tattica per Gattuso

Il centrocampista croato Nikola Vlasic è uno dei 109 nomi finora accostato al Napoli quale possibile candidato a vestire la maglia azzurra.

Nato a Spalato in Croazia il 4 ottobre 1997, Vlasic è cresciuto nelle giovanili del prestigioso Hajduk Spalato. Nella stagione 2014-15 fa il suo esordio in prima squadra a 17 anni nei preliminari di Europa League contro gli irlandesi del Dundalk.

Nella stagione 2017-18 passa all’Everton dove paga dazio alla giovane età per giocare in un campionato importante come la Premier League collezionando in tutte le competizioni solo 19 presenze con 2 gol.

Così nella stagione 2018-19 passa ai russi del CSKA Mosca dove in tutte le competizioni gioca 69 partite con 21 gol e 14 assist.

Vlasic fa la trafila in tutte le selezioni giovanili della Croazia fino a debuttare nella nazionale maggiore il 27 maggio 2017 contro il Messico di Lozano. Finora per lui in nazionale 11 presenze e 3 gol.

Buono anche il rendimento internazionale con le squadre di club: in Champions League con 6 presenze 3 gol e 2 assist e in Europa League 13 presenze 3 gol e 2 assist.

Alto 178 centimetri per circa 84 kg di peso Vlasic è un calciatore dotato di un efficace dribbling e di un tiro forte e preciso da fuori area, ha grande fantasia nelle giocate in grado di farle con entrambi i piedi anche se il destro è quello preferito.

Il suo ruolo naturale è il trequartista nel 4-2-3-1 oppure nel 4-3-1-2, ma sa adattarsi molto bene anche sulle fasce al punto da rappresentare una valida alternativa anche a Lorenzo Insigne.

Il suo contratto con il CSKA mosca scade nel giugno del 2024 e la sua quotazione oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro.

