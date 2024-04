Voci Napoli: chi entra, chi esce, chi resta…

Voci Napoli: sono riprese stamane anche se è ancora nitida nella mente dei tifosi azzurri la rimonta di ieri a Monza con i gol fantastici di Osimhen, Politano, Zielinski e Raspadori

Chi potrebbe arrivare: Nicolò Zaniolo

Un giocatore (classe 1999) che piace molto al futuro ds azzurro Giovanni Manna e che ha il desiderio di tornare nel nostro campionato. L’attaccante ex Roma – oggi all’Aston Villa, che però non lo riscatterà – in estate farà rientro al Galatasaray, ma potrebbe comunque rigiocare in serie A.

Chi potrebbe andare via: Simeone

L’attaccante del Napoli, pare sia nei desideri del club biancoceleste, con Tudor che già lo conosce dai tempi del Verona. Con Immobile che dobrebbe andare via, Simeone è l’indiziato principale per la sostituzione.



Chi forse resterà: Lobotka

Lo slovacco lodato da Xavi e corteggiato dal Barcellona, sembrava in bilico per la prossima stagione. Pare però che Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, abbia rimandato al mittente le avances per il regista azzurro.

