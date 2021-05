Volata Champions: 27 combinazioni possibili, 5 escludono il Napoli in altre 3 azzurri addirittura secondi

Con Inter e Atalanta già qualificate, a novanta minuti dalla fine del campionato tre squadre si giocano gli ultimi due posti ancora disponibili per giocare la prossima Champions League.

Dopo gli ultimi novanta minuti in programma nel prossimo weekend delle tre squadre in lotta due andranno in Champions e una invece in Europa league.

Sono le 27 possibili combinazioni di risultati che potrebbero determinare la classifica finale.

Milan favorito visto che in sole 3 delle 27 combinazioni resterebbe fuori dalla Champions. Bene anche il Napoli che solo in 5 possibilità su 27 sarebbe fuori dalle prime quattro. Chi è messa peggio è senz’altro la Juventus che ha solo 8 possibilità su 27 di conquistare un posto in Champions.

Gli azzurri potrebbero addirittura arrivare secondi dietro l’Inter se il Napoli batte il Verona e l’Atalanta perde con il Milan.

Vediamo quali sono le 27 possibili combinazioni di risultati e come determinerebbero la classifica finale.

N.B: come per la schedina 1 per indicare la vittoria della squadra di casa, X per il pareggio, 2 per la vittoria della squadra in trasferta.

