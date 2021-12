Volpecina: “Tra il Napoli e Insigne non c’è più feeling. In difesa? Preferisco un italiano”

Il dirigente sportivo Giuseppe Volpecina è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb analizzando il periodo del Napoli.

L’ex terzino partenopeo parte dall’analisi del caso Insigne.

“Non so se va via a gennaio ma sicuramente si interromperà il rapporto col Napoli, non vedo feeling. Ormai tra lui e il presidente le strade si separeranno, serve rassegnarsi. Insigne ha dato tanto, è napoletano, poteva dare ancora molto, faceva comodo. Però il calcio è questo, non puoi più affezionarti a nessuno. Finchè non è chiusa al cento per cento comunque c’è sempre quella piccolissima speranza…”.

Tra Mertens e Spalletti potrebbe esserci ora qualche problema? “Domenica scorsa nell’ultima partita è successo qualcosa perchè la situazione andava bene, il giocatore aveva recuperato dall’infortunio e non ho capito cosa sia successo. C’è qualcosa di strano ma lo sanno solo loro; mi è parsa troppo strana quella sostituzione a fine primo tempo: non stava giocando bene, ma Mertens può sempre tirar fuori qualcosa di straordinario. Dispiacerebbe perderlo però calcio è questo e in passato abbiamo perso Cavani, Lavezzi, Hamsik e altri giocatori importanti ma siamo riusciti a ottenere buoni risultati lo stesso”.

In difesa cosa si aspetta? “Un difensore centrale forte, siamo contati. Koulibaly starà fuori fino a febbraio vista la Coppa d’Africa. Prenderei uno forte, che sia da Napoli.

Szalai? “Preferisco un’italiano o che comunque conosca il nostro campionato, anticipando di sei mesi l’investimento“

E la corsa scudetto? “Siamo in corsa, i ko casalinghi non ci volevano, eravamo superiori a queste squadre anche senza giocatori importanti. Non dovevamo perdere. Ora basta passi falsi. Certo, se a Torino va male occorrerò pensare solo al quarto posto”.

Spalletti come lo giudica? “Quando le cose non vanno bene si vanno a vedere tutti i particolari. Qualche errore lo ha fatto ma gli è mancata mezza squadra e quindi ha giustificazioni. Ci sta di perdere con l’Atalanta ma pur con tutte le assenze non devi perdere con Empoli e Spezia in casa nostra”.

