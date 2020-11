Voti altissimi in pagella per Insigne da parte dei quotidiani

Dopo la prestazione di ieri con l’Italia, per Lorenzo Insigne sono arrivati voti altissimiin pagella da parte dei quotidiani.

Per la Gazzetta dello Sport è da 7,5 ed il migliore in campo, sottolineando il fatto che fa cose come Maradona. L’unico limite, per la Gazzetta, è il fatto che segna poco nonostante produca così tanto gioco. Il Corriere dello Sport gli dà 8 e rimarca il fatto che ora c’è la continuità che gli chiedevano tutti, con l’assist per Belotti “che è una perla” ed il controllo in corsa sul lancio di Barella.

Infine, anche per il Corriere della Sera è da 7,5: “Sempre più leader. Classe e personalità: dove c’è la palla, c’è lui. Una danza. Magistrale l’assist per il vantaggio.“

