Vulpis, Sporteconomy: “Brutto esempio operazione Arthur-Pjanic”

Il direttore del portale online sporteconomy.it è intervenuto a Radio Punto Nuovo, dove ha parlato dello scambio Arthur-Pjanic.

Di seguito il suo pensiero sull’operazione:

“Le plusvalenze le fanno tutti i club, dalla Juve al più piccolo: è tutto in proporzione. Plusvalenze patologiche e malate? Ci dovrebbero essere organismi di vigilanza, ma nessuno controlla a dovere e così i club decidono cosa sia patologico o no: ad esempio, come nel caso Muratore, la Juventus potrebbe spiegare che è una plusvalenza fisiologica e non patologica.

Operazione Arthur-Pjanic brutto esempio dato da Juve e Barcellona? Dovremmo fare una battaglia per dire basta a queste valutazioni soggettive, con il fortissimo conflitto di interesse di agenti ed intermediari. Già questa è una dinamica poco sana, ma oggi è permesso e legale.

Se la domanda incontra l’offerta non li puoi fermare, differente sarebbe se ci trovasse di fronte ad una borsa valori dei calciatori, con un mercato più oggettivo.“

