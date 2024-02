Walter Mazzarri: “Il modulo? Lo vedrete domani in campo”

Mazzarri risponde alle domande dei giornalisti prima del match contro gli scaligeri

Così Mazzarri: “Si è fatto un bel lavoro per il mercato. Il modulo lo vedrete domani in campo. I ragazzi sono in grado di mettere in atto vari assetti. Nelle ultime gare abbiamo limitato i gol presi, ora dobbiamo essere più arrembanti in avanti. Il Verona è sempre stata una squadra ostica, tutti ci provano, non è una partita facile. Proveremo ad arrivare al quarto posto, possiamo arrivarci, per scaramanzia non guardo più la classifica. Sono 17 finali. Zieliński sta male non si è allenato e non penso verrà convocato. Il 3-4-3 è un modulo che può essere offensivo: l’importante è che i ragazzi mettano in atto dei meccanismi. Contro il Monza abbiamo creato tanto ma per sfortuna non siamo riusciti a segnare. Natan si è allenato con noi, Anguissa sta bene, Traoré potrà essere impiegato per 20 minuti perché ha un minutaggio ridotto. Per il resto stanno bene da un punto di vista generale tutti. Sono bravi ragazzi, in troppe partite siamo rimasti in 10, vuol dire sentire troppo la difficoltà di non fare risultato. Bisogna essere concentrati e chiedo anche aiuto al pubblico. Lindstrom? Il ragazzo è valido: è importante che cresca e si integri, sono fiducioso. Giocare con due attaccanti? Con il 4-2-3-1 esperimento positivo solo con il Cagliari. Dipende dalla partita. Se sarà necessario metterò in atto anche quel modulo”.

Comments

comments