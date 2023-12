Walter Mazzarri in conferenza dopo la sconfitta

Walter Mazzarri commenta lo scontro diretto che è appena andato in scena all’Olimpico.

Così Mazzarri:”Facciamo poche occasioni in base al gioco che costruiamo. Abbiamo messo in difficoltà la Roma sia in 11 contro 11 che in inferiorità numerica ma è vero, ci mancano le occasioni da gol. Il problema di questa squadra? Abbiamo avuto vari infortunati, non si è finalizzato, in certi reparti non si è brillato. Un allenatore nuovo ha bisogno di tempo per fare qualcosa di buono, alcune cose sono già migliorate, però la verità è che non ci gira bene nulla. Lobotka ha avuto una botta, domani c’è allenamento avremo modo di approfondire” .

