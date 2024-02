Walter Mazzarri: “L’importante per la squadra è non mollare mai”

Walter Mazzarri dopo Napoli-Verona: “Sono felice di aver trasmesso questo al gruppo”

Così Walter Mazzarri: “Oggi si è vinto con i cambi. Lindstrom l’ho spostato a sinistra con Kvara dietro la punta e lì ha fatto molto bene. Su Raspadori ero indeciso di come metterlo in campo, se mettere o no 4 attaccanti. Sul gol del Verona, dobbiamo migliorare su questo tipo di azioni. È la seconda rimonta, le mie squadre fino a che non fischia l’arbitro non mollano. Questa squadra prima quando prendeva uno schiaffo si afflosciava. Sono felice di aver trasmesso questo alla squadra. Kvara al centro? Lo farei giocare sempre lì se non fosse per l’equilibrio della squadra. Restano ora 16 finali più la Champions, il Napoli c’è. Le streghe sono andate via, speriamo. Si è all’inizio di un percorso nuovo. Ai ragazzi ho detto che il mercato è finito e inizia un nuovo campionato. Il centrocampo? Prima mezz’ora ottimo calcio, poi nella vita si può fare sempre meglio”.

