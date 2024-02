Walter Mazzarri: “Lotteremo fino alla fine per un posto in Champions”

Walter Mazzarri ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta di misura a San Siro con il Milan ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta di misura a San Siro con il Milan

Potevamo fare meglio nel secondo tempo, il Milan era calato per aver speso tanto nei primi 45′. Sul gol qualche errore, si poteva fare meglio, è una giocata tipo di Theo. Si è fatto un errore. Obiettivo del Napoli? In 15 partite possiamo ancora tentare ad agguantare il 4° posto, oggi non meritavamo di perdere. Non ci gira bene, lotteremo fino alla fine per un posto Champions. Kvara? sta cercando spazi diversi, oggi braccato da tutte le parti, sulla fascia o si può accentrare se vede che gli fanno la gabbia intorno. Il modulo? La rosa è ampia, si cambia in base alla partita, l’importante è saper mettere in atto i meccanismi. Oggi ha giocato Zielinski: perchè rimasto escluso dalla Champions? Quando si fa la lista Champions c’era un numero limitato di atleti da inserire, e ora abbiamo la necessità di sperimentare i nuovi. Oggi, con il Milan, ho ritenuto giusto far giocare lui”.

