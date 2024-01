Walter Mazzarri: “Sono contento e soddisfatto della prestazione”

Walter Mazzarri ai microfoni di DAZN dopo lo 0-0 con la Lazio

“Sono soddisfatto avevamo davanti una squadra forte, nel loro stadio, avevamo molti assenti. Si vede già qualcosa: vuol dire che la squadra adesso è come piace a me, la squadra è fatta di uomini che fanno gruppo. Con la difesa a tre abbiamo difeso bene, fatto possesso palla, in avanti meno bene, ci è mancata la profondità, loro sono bravi sullo scappare al momento giusto. Sono contento e soddisfatto della prestazione. Abbiamo ritrovato la compattezza di squadra: una squadra con la S maiuscola. Cambio di gioco con tre centrocampisti e due giocatori davanti? I cambiamenti del modulo (3-4-3, 4-3-3….) dipendono dagli uomini che ho a disposizione. Come si gestiscono atleti come Zielinski e Osimhen che dovrebbero andare via a fine anno? Prima di mettere in campo i giocatori parlo molto con loro, faccio i complimenti oggi a Zielinski e soprattutto a Demme che ha risposto alla grande, per lui sicuramente dopo un periodo difficile”.

