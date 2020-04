Whatsapp: stop alle catene di Sant’Antonio per ridurre le bufale sul Coronavirus

Per ridurre le bufale sul Coronavirus Whatsapp ha annunciato che da oggi si potranno inoltrare i messaggi a un solo utente alla volta.



“In questo particolare momento di emergenza, durante il quale miliardi di persone non possono vedere amici e parenti a causa della pandemia di Covid-19, WhatsApp si conferma un valido alleato per comunicare non solo con i propri cari, ma anche con medici e insegnanti. (…) Lo scorso anno abbiamo presentato la funzione che consente di riconoscere i messaggi che sono stati inoltrati molte volte. Si tratta di un’etichetta dotata di una doppia freccia, che contraddistingue i messaggi di dubbia provenienza. A partire da oggi, questi messaggi potranno essere inoltrati a una sola chat alla volta” ha dichiarato l’app di messaggistica sul suo blog.

