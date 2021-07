Matteo Berrettini non ce l’ha fatta. Dopo essere entrato nella storia del tennis italiano per essere stato il primo tennista ad arrivare in finale a Wimbledon, l’italiano è stato sconfitto dal numero al mondo il serbo Djokovic.

Djokovic ha sconfitto Berrettini in quattro set con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 in tre ore e 27 minuti di gioco.

Per Djoko0vic è il sesto trionfo sull’erba inglese.

