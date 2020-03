Wuhan, prove di normalità: oltre 21 mila medici lasciano il primo focolaio del Coronavirus

Oltre 21.000 tra medici ed infermieri hanno lasciato Wuhan e le zone limitrofe della provincia dell’Hubei, primo focolaio al mondo del Coronavirus.

Un totale di 21.046 persone, fra medici e infermieri, ha lasciato la provincia dell’Hubei in queste ore. Il personale medico in questione era arrivato da ogni parte della Cina nel primo focolaio al mondo del Coronavirus per contrastare la sua diffusione e ora, esattamente 2 mesi dopo, sta via via lasciando Wuhan e le zone limitrofe. Questo perché, spiega China Xinhua News, anche il secondo focolaio pare essersi oramai attenuato.

