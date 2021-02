Younes, il nuovo allenatore all’Eintracht: “Mai allenato un giocatore così”

Younes mania a Francoforte. L’allenatore dell’Eintracht, Adolf Hutter, parla così dell’ex Napoli, match winner contro il Bayern Monaco.

“Siamo felici di aver battuto questa squadra di livello mondiale e di aver visto la migliore prestazione stagionale di Amin Younes. Abbiamo fatto 29 punti su 33 nelle ultime undici partite. Speriamo di continuare su questa strada. La vittoria ci dà forza e fiducia in noi stessi. Brutto però che non si festeggino queste vittorie senza i nostri tifosi.

Younes è stato costantemente un pericolo per loro con la sua aggressività. Devo lodare l’intera squadra per come ha lavorato e giocato a calcio ma Amin di più, perché è stato il giocatore più bravo nel primo tempo. Non ricordo di aver mai allenato un giocatore di questa qualità”.

Comments

comments