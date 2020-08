Younes potrebbe tornare a casa: lo vuole il Fortuna Dusseldorf

Amin Younes, esterno offensivo del Napoli, potrebbe tornare a Dusseldorf. Lo scrive l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Ecco quanto scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito:

“Amin Younes e un futuro che potrebbe rivederlo a casa. Nato a Dusseldorf, il tedesco del Napoli potrebbe andare a giocare nella squadra della sua città, il Fortuna, retrocesso in Zweite Liga dalla Bundes lo scorso anno. Il club tedesco ha chiesto il calciatore in prestito e Younes stesso spinge per andare lì. Il Napoli valuta la possibile cessione”.

