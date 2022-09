Youth League – Napoli sconfitto di misura contro i Rangers

Gli azzurrini, guidati da mister Frustalupi, non riescono a trovare la vittoria contro i Rangers nella seconda giornata della Youth League.

Questa la nota ufficiale del club sulla prestazione degli azzurrini:

“Il Napoli Primavera è stato sconfitto dai Rangers per 3-2 nella seconda giornata di Youth League al Firhill Stadium. Gli scozzesi passano in avvio con un tiro al volo di Strachan: 1-0. Poco dopo la mezzora il bis dei Rangers con una girata in area di Lindsay. Il primo tempo si chiude sul 2-0.

Gli azzurrini però non cedono e rientrano in partita verso l’ora di gioco con un tiro preciso di Giannini che infila il 2-1. Ma al 70′ gli scozzesi segna la terza rete di Robbie Ure. Indomito il Napoli ci prova fino alla fine e all’85’ arriva la deviazione in area di Russo per il 3-2. Finisce così con il successo scozzese. Per gli azzurrini seconda sconfitta dopo le prime due giornate.

Il cammino degli azzurrini

Prima giornata: Napoli-Liverpool 1-2

Seconda giornata: Rangers-Napoli 3-2

La classifica del Gruppo A: Liverpool 6, Rangers e Ajax 3, Napoli 0.”

Comments

comments