Youtuber giapponese e tifoso del Napoli denuncia: “Mi hanno rubato la telecamera al Maradona”

Uno youtuber giapponese e tifoso del Napoli ha voluto denunciare il furto della telecamera avvenuto ieri allo Stadio Maradona.

Lo youtuber, Di Coprio, ha parlato così in un suo video proprio su Youtube, denunciando l’accaduto:

“Ho visto la partita e mi dispiace per il risultato. C’è un’altra cosa che vi voglio dire e che mi dispiace. Ieri quando sono entrato nello stadio in Curva B, lo steward mi ha perquisito e mi ha detto che la mia telecamera non poteva entrare all’interno dello stadio e quindi mi è stata presa dicendomi che mi sarebbe stata restituita dopo la partita.

Ho pensato che fosse strana questa cosa. Sono arrivato allo stadio alle 17, due ore prima dell’inizio. Dopo aver fatto alcune interviste e tante foto con i tifosi, ho preso posto allo stadio. A fine partita non ho più trovato la mia telecamera, la polizia ha poi controllato le telecamere dello stadio e ha visto che lo steward ha appoggiato la mia telecamera vicino ad un cancello.

Avevo comprato questa telecamera proprio per il viaggio a Napoli, costa 500 euro. Sono molto dispiaciuto, se qualcuno ha visto mi può aiutare. Dopodomani partirò da Napoli, ma non fa niente, il 99,9% dei napoletani sono gentili, si è trattato solo di due ladri. Continueremo a vederci per strada in questi giorni.”

Il Napoli si è prontamente attivato, insieme alle Forze dell’Ordine, per verificare l’episodio accaduto a Di Coprio.

