Yunus Musah vorrebbe il Napoli, ma il suo futuro è incerto e potrebbe essere in Premier League. Il Nottingham, infatti, ha già offerto 30 milioni al Milan (fonte: Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale)

“Sono continuati anche nella notte i contatti tra Milan e Nottingham Forest per Yunus Musah. Gli inglesi stanno spingendo per arrivare al centrocampista americano dei rossoneri. Quella di oggi potrebbe infatti essere la giornata decisiva per la trattativa. Ricordiamo che sul giocatore c’è anche il Napoli che si è mosso nei giorni scorsi, con il giocatore che ha dato priorità agli azzurri. Tuttavia, l’offerta del club allenato da Antonio Conte è lontana dai 30 milioni avanzati dal club di Premier League“.

