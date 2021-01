Zaccagni erede di Fabian? Maxi cifra chiesta per il rinnovo dallo spagnolo

Mattia Zaccagni, giocatore del Verona, sembra essere stato designato come erede di Fabian Ruiz. Ecco cosa scrive Tuttosport.

“Il nome in ballo adesso è quello di Mattia Zaccagni, tuttocampista che il Napoli avrebbe già prenotato per il mercato estivo e arriverebbe per la sostituzione di Fabian Ruiz. Il club partenopeo non sembra intenzionato a rinnovare il contratto allo spagnolo che ha chiesto un quinquennale da 4,2 milioni a stagione. Fabian ha il contratto che scadrà nel 2023 e sarà ceduto al miglior offerente, anche per evitare che si arrivi a un braccio di ferro, come quelli in essere con Maksimovic, Hysaj e Milik”.

