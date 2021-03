Zaccagni, l’agente: “Piace molto al Napoli, con Juric sarebbe tutto più facile”

Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del futuro del proprio assistito.

Il trequartista del Verona sta disputando una splendida stagione e ha attirato su di sé l’attenzione di parecchi club, tra cui il Napoli, al quale è stato accostato anche Ivan Juric, attuale allenatore della formazione scaligera: “Al Napoli e non solo piace Zaccagni. A fine stagione ci metteremo a tavolino col Verona e decideremo del suo futuro. Il suo valore attuale dovrebbe essere leggermente inferiore ai 15 milioni di euro e gli ottimi rapporti con Giuntoli potrebbero facilitare l’operazione. Può giocare in diversi ruoli, ma Juric è stato bravo a ritagliargli il ruolo di trequartista, permettendogli di raggiungere una maturità invidiabile. Se a Napoli arrivasse anche Juric, per lui sarebbe molto più semplice. In ogni caso, è pronto per un top club come quello azzurro”.

