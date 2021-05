Zaccagni, l’agente “Sarebbe ottimo per il Napoli, è perfetto per il 4-2-3-1”

Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni, giocatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

“Zaccagni sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli, in un 4-2-3-1 può giocare in tutti e tre i ruoli dietro alla punta, in un 4-3-3 può giocare sia da mezzala sia da esterno offensivo. La sua posizione naturale, a mio avviso, è quella di mezzala. Vignato e Raspadori stanno dando grandi soddisfazioni non solo alla mia agenzia, ma anche e soprattutto alle squadre in cui stanno giocando. Il loro futuro è sicuramente roseo. Vignato è più agile e meno potente rispetto a Mancini, ha una grande visione di gioco. Raspadori è rapidissimo nel breve, anche se non ha la potenza fisica di Vialli. È molto bravo nell’associarsi con i compagni. Per quanto riguarda il valzer degli allenatori, tutto dipenderà dalla decisione di Zidane”.

Comments

comments