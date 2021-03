Zaccagni non ancora opzionato, piace anche un altro centrocampista

Mattia Zaccagni non è l’unico nome per il centrocampo del futuro, il Napoli valuta altre opzioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Non solo Zaccagni per il centrocampo del Napoli, almeno, questo è quanto riporta il Corriere dello Sport:

“L’idea è quella di una rivoluzione, tentazione concreta anche in base al piazzamento in classifica. Zaccagni del Verona non può essere ancora considerato opzionato, ma è un calciatore che piace al pari di Koopmeiners dell’AZ Alkmaar. Un altro profilo di grande valore che la società sta valutando in vista della prossima stagione”.

