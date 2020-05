Zampa: “Atleti e giocatori in ritiro, in caso di un contagio si ferma il campionato”

La sottosegretaria alla salute Alessandra Zampa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss sul protocollo previsto per la ripresa degli allenamenti collettivi che prendono il via il prossimo 18 maggio.



“Questo virus è pericoloso. Ci sono state delle riprese a Wuhan. Non avremo il vaccino fino alla fine dell’anno. Ho sentito il professor Ippolito addirittura parla di primavere 2021.

Le modifiche del protocollo sono dettate dalla necessità di mettere in sicurezza gli atleti e non compromettere la loro salute e di chi sta con loro. C’è la necessità di gettare le premesse per tornare alla Serie A, riattivare e ritornare a dare vita al campionato.

Intanto si comincia ad allenarsi in squadra. Ma questo significa che gli atleti ed i giocatori devono entrare in ritiro, testati, con tutto il personale tecnico. Devono stare in una sorta di bolla ovviamente tutti i sani. Il contagio avviene solo da persona malata a sana con un contatto che si dice di 15′ minuti.

E’ ovvio che le squadre devono essere isolate, evidentemente devono essere stati in una bolla asettica prima di contrarsi, si incontrano in condizioni di perfetta salute, questo in contatto fisico non determina la riproduzione del virus, perché non c’è nessuno di loro malato.

Con un contagio nelle squadre ci sarà per forza sospensione del campionato. Non si può giocare con una squadra ferma”

