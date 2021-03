Zamparini: “Dybala? Alla Juventus non capiscono di calcio, fossi in lui andrei al Napoli per vincere lo Scudetto”

Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, durante la trasmissione “Arena Maradona”.

“Vendetti Cavani al Napoli: dicono che Osimhen gli somiglia, ma il Matador aveva un fisico che gli permetteva di rincorrere tutti in lungo e in largo per il campo per tutti i 90 minuti. Non so se Osimhen, invece, abbia questa caratteristica. Avrei voluto vendere al Napoli anche Dybala, ma De Laurentiis arrivò dopo la Juve. Peccato, però, che a Torino non abbiano valorizzato Paulo a dovere. Chi non lo mette in condizione di esprimersi al meglio, vuol dire che non capisce di calcio. Trattare così Paulo è l’unico errore che imputo all’attuale dirigenza della Juve. Sul campo va trattato come Messi, nel senso che non bisogna dirgli cosa fare e dove spostarsi, ma va lasciato libero di esprimersi. Per me la piazza ideale per Dybala è Napoli, vada da De Laurentiis per vincere lo scudetto. Gattuso? Lo presi al Palermo quando non aveva ancora esperienza in panchina, ma non so se De Laurentiis lo confermerà o meno. Posso solo dire che De Laurentiis ce la mette tutta per portare il Napoli in alto. A Napoli gli devono volere bene”.

Comments

comments