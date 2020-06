Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incedente stradale in provincia di Siena.

L’incidente è avvenuto lungo la statale 146 a Pienza mentre Zanardi era impegnato in una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, gara a cui partecipano atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina. Da quanto si è appreso è coinvolto un mezzo pesante e Zanardi è stato trasportato in ospedale in elicottero.

