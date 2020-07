Alex Zanardi lascia l’Ospedale di Siena dove era ricoverato dallo scorso 19 giugno.

Lo comunica in una nota la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese che recita:

“La direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese comunica che in questi giorni si è concluso il programma di sedo-analgesia al quale era sottoposto l’atleta Alex Zanardi. Ricoverato nella UOC Anestesia e Rianimazione DEA e dei Trapianti dallo scorso 19 giugno – dice la nota del policlinico di Siena -.

Dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico hanno consentito il trasferimento del campione in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale. Alex Zanardi è trasferito in data odierna in un’altra struttura”.

