Zanardi, le condizioni restano stabili dopo l’intervento “ma gravi”

L’ultimo aggiornamento sulle condizioni di Zanardi lo vedono grave ma stabile. Ne hanno parlato Giuseppe Oliveri e Sabino Colletta.



Di seguito le dichiarazioni raccolte da ADN Kronos. In primis a parlare è stato Giuseppe Oliveri, direttore dell’Uoc Neurochirurgia ospedaliera dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese:

“L’unica cosa che posso dire è che, per il suo quadro clinico e non perché si tratti di un personaggio come Alex Zanardi, è un paziente che vale la pena curare: ma è presto per fare delle previsioni.”

Sabino Colletta, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza dell’Aou senese continua e riferisce che:

“Ci possono essere lesioni alla vista e abbiamo chiesto consulenza ad hoc. E a livello neurologico il quadro al momento è così compromesso a livello facciale che dobbiamo attendere il momento in cui potremo sospendere la sedazione. Ma non se ne parla prima della prossima settimana. Difficile dire se potrà tornare ad essere come prima, possono esserci danni permanenti e magari no.“

