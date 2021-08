Zanetti allenatore Venezia: “Non è stata la nostra miglior partita, saremo diversi in futuro”

Dopo la qualificazione in Coppa Italia conquistata solo ai rigori con il Frosinone, l’allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttoveneziasport.it.

Questi i passaggi più interessanti dell’allenatore del Venezia avversario del Napoli domenica prossima nella prima di campionato.

“Non è stata la nostra miglior partita perché non l’abbiamo interpretata bene. L’analizziamo e andiamo a vedere quali sono stati i problemi. In certe situazioni non c’è stata la giusta qualità nella manovra, ma abbiamo comunque costruito qualche bella azione insieme a diversi errori che andranno evitati. Normale che essendo calcio d’agosto ci sia ancora da migliorare.

Sono innanzitutto contento per Caldara che sia riuscito a fare addirittura 120’ e ha già dimostrato di essere giocatore di spessore.

Per quanto riguarda noi eravamo senza cinque elementi titolari in campo, non è un alibi ma è chiaro che pesa, saremo diversi in futuro“.

