Zanetti a Dazn: “Il campo lo abbiamo tenuto bene. Il problema è stata la sterilità offensiva”

Il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli.

“Il campo lo abbiamo tenuto bene. Il problema è stata la sterilità offensiva. Abbiamo fatto tanta fatica. Siamo arrivati al limite dell’area ma senza costruire. Contro il Napoli il gol rischi sempre di prenderlo. Noi in avanti abbiamo fatto male. Volevamo fare una partita attenta per poi ripartire. Abbiamo sbagliato in precisione quando uscivamo. Quando, invece, ci siamo riusciti abbiamo fatto bene ma senza essere produttivi.

Il gol di Osimhen?

“Lui è un grande campione ma abbiamo preso una rete a difesa schierata”.

Come valuta a classifica?

“Io la guardo poco anche perché abbiamo una gara in meno. Noi dobbiamo pensare solo a fare punti. Non possiamo sperare che le altre facciano male. Dobbiamo pensare a fare punti anche se nell’ultimo periodo abbiamo avuto davanti Inter e Napoli. Adesso servono punti negli scontri diretti. Che sono decisivi per una squadra come la nostra”

