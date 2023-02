Zanetti in conferenza: “Il Napoli fa alla perfezione ogni fase della partita, per certi versi è ingiocabile”

L’allenatore dell’Empoli Paolo Zanetti in conferenza stampa ha commentato la gara di campionato giocata contro il Napoli al Castellani.

“Il Napoli è una squadra che per certi versi sia ingiocabile perché fa tutte le fasi in maniera perfetta. Non sono completamente contento di quello che abbiamo fatto noi e non parlo di impegno ma loro avevano davanti dei calciatori veramente forti. Potevamo fare qualcosa di meglio in fase di possesso e qualche volta ci siamo riusciti creando qualche grattacapo. Abbiamo pagato la tensione della gara e un po’ di timore. I due gol ce li siamo fatti da soli perché poi abbiamo reso una partita difficile impossibile sbagliando su palle inattive. Il Napoli è una squadra che ridicolizza una squadra che ha vinto l’Europa League, figuriamoci che può fare venendo qui ad Empoli.



Quando si incontrano queste squadra è difficile trovare dei punti deboli e a volte si sceglie di snaturarsi. Noi non l’abbiamo fatto giocando come abbiamo sempre fatto. Il risultato è merito del Napoli che ha tante variabili e che legge bene ogni momento della partita.

I ragazzi che hanno giocato hanno dato tutto dando il massimo. Il livello di Akpa e Bandinelli era altissimo e ci ha portato ad una crescita in entrambe le fasi. Altra grave perdita è stata quella di Cambiaghi che avrebbe potuto scomporre la loro difesa perché oggi gli abbiamo fatto il solletico.



Le sconfitte fanno sempre male. Non partiamo mai sconfitti e non lo accettiamo. Il Napoli in questo momento però fa un campionato a parte. Per me può arrivare in fondo anche in Champions dato che in Serie A non c’è più discussione e se lo meritano per quello che stanno facendo. In Europa non vedo squadre molto superiori al Napoli sinceramente.”

