Zanetti ricorda Maradona: “Ancora non ci credo”

Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter, ha ricordato Diego nel pre-partita di Champions League. Ne ha parlato ai microfoni di Sky.

L’ex capitano ancora non ci crede che Diego se n’è andato. Di seguito le sue parole:

“Un momento triste per tutti noi che amiamo il calcio. Diego è stato unico per tutto quello che ha fatto e per come ci ha resi felici. Io ancora non ci credo, come tutti gli argentini. Diego se n’è andato e c’è tristezza per tutti quelli che amiamo questo sport. Il mondiale vinto con l’Argentina? Avevo 13 anni, è stato uno dei momenti più belli della mia vita.

Con tutto quello che ha fatto Diego in quel mondiale lì, ci ha trasmesso l’amore per questo sport. In ogni quartiere e in ogni campetto, in ogni angolo del mondo, ci sarà la sua essenza. Perché lui era l’essenza del calcio.“

Comments

comments